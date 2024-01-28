Siti Atikoh Ditemani Krisdayanti, Blusukan ke Pasar Kota Malang

MALANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mengawali safari politik di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (28/1/2024) dengan blusukan ke Pasar Oro-oro Dowo untuk mengecek beberapa harga bahan pokok.

Atikoh lebih dahulu berjalan kaki sekitar 350 meter menuju pasar dari penginapan yang berada di Jalan Cerme. Ia melintasi Taman Malabar sebelum sampai di Pasar Oro-oro Dowo. Beberapa warga tampak menyalami ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu.

Atikoh kemudian sampai di pasar setelah berjalan kaki sekitar 15 menit dengan didampingi beberapa politisi PDI Perjuangan Krisdsyanti dan Dewanti Rumpoko.

Mantan wartawan itu di pasar langsung menuju lapak pedagang sayuran milik Syaiful dan membeli bawang merah serta putih masing-masing satu kilogram.

Atikoh sembari mencari bawang yang segar berdialog dengan Syaiful untuk nenanyakan harga kebutuhan pokok seperti kol, kacang panjang, serta bawang putih dan merah.

"Harga bagaimana? Sayuran stabil, ya," kata Atikoh bertanya kepada Syaiful.

Syaiful mengamini informasi soal harga sayuran yang stabil, tetapi biaya untuk bawang merah dan putih sedang naik.

"Kalau bawang putih naik, Bu," kata dia.

Dari pedagang sayuran, Atikoh silih berganti menuju lapak penjual alpukat, tempe, tahu, dan telur ayam kampung. Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu tampak membeli barang di beberapa tempat itu.

Atikoh selanjutnya menuju pintu keluar Pasar Oro-oro Dowo sehabis berbelanja sekaligus mengecek harga bahan pokok.

Namun, langkah Atikoh terhenti menuju pintu keluar. Dia berhenti di depan lapak pedagang sayuran dan melihat daun pepaya yang digodok.

Dia tampak menanyakan ketahanan sayuran apabila pedagang bisa menggodok lebih dahulu sebelum komoditas dijual di pasar.

"Ini tahan berapa lama," tanya Atikoh kepada pedagang sayuran.

"Ini tahan seminggu (maksudnya sayur yang digodok, red)," kata pedagang.