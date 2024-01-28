Siti Atikoh Senam Sehat di CFD Malang, Warga Berebutan Minta Foto

MALANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti memanfaatkan momen car free day di Kota Malang, Jawa Timur dengan jalan santai bersama beberapa politikus PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Sri Untari, Dewanti Rumpoko dan para relawan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Atikoh yang menggunakan Kaos hitam bertuliskan Tas Tes dan dipadukan jilbab berwarna pink menyusuri sepanjang jalan Jalan Lien Ijen St, Oro-oro Dowo, Klojen, Malang.

Kehadiran Atikoh menjadi magnet yang menyedot perhatian para pengunjung CFD yang kemudian meminta bersalaman hingga berfoto dengannya.

Sesampainya di lokasi yang sudah disediakan, Atikoh lantas disamperin oleh salah seorang instruktur senam.

Sontak, Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu melakukan beberapa gerakan senam sehat dengan ditemani Krisdayanti, Dewani dan ratusan warga lainnya.