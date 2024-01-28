Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Mahfud Bakal Bayar Utang Petani Rp688 Miliar Pakai Uang Hasil Pemberantasan Korupsi

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |02:30 WIB
Mahfud Bakal Bayar Utang Petani Rp688 Miliar Pakai Uang Hasil Pemberantasan Korupsi
Cawapres Mahfud MD (Foto: Dok TPN/Widya M)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD menawarkan solusi untuk meningkatkan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di wilayah Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya dan sekitarnya.

Pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo itu berjanji melunasi utang para petani saat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Hanura di Stadion Wiradadaha Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024) siang.

“Program yang kedua kita berikan yaitu untuk para petani. Petani bangga bertani. Itu program kami. Saya juga punya catatan, di seluruh Indonesia ini petani punya utang kepada negara karena diberi kredit lalu macet,” katanya.

Menurut perhitungannya, utang seluruh petani yang ada di Indonesia dari program kredit pemerintah selama ini mencapai lebih dari Rp688 miliar dan dia optimistis dapat melunasinya apabila Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029.

Untuk membayarkan semua hutang petani di Indonesia itu, Capres-Cawapres nomor urut tiga itu akan mengalokasikan dana hasil pemberantasan korupsi yang telah merugikan negara selama ini.

“Ada yang bertanya, uangnya dari mana pak? Gampang kalau itu. Korupsi kita itu triliunan. Kalau kita menghapus korupsi sampai Rp10 triliun, misalnya, masak tidak bisa memberi Rp688 miliar untuk para petani. Untuk subsidi pupuk dan sebagainya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Mahfud MD dikenal tegas dalam penegakan hukum di Indonesia selama menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Selain untuk program pertanian, hasil dari pemberantasan korupsi menurutnya juga bisa dialokasikan untuk membayar insentif bagi pengajar agama atau guru-guru mengaji di daerah-daerah, termasuk Tasikmalaya.

“Banyak guru mengaji di Tasikmalaya dan sekitarnya, banyak pesantren juga. Buat kiai-kiai, habib, kita juga menyampaikan kesejahteraan guru mengaji itu supaya juga mendapatkan perhatian. Kami sudah programkan,” tutur Mahfud.

