HOME NEWS JABAR

Pemilu 2024, KPU Jabar Temukan 179.348 Surat Suara Rusak

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |04:01 WIB
Pemilu 2024, KPU Jabar Temukan 179.348 Surat Suara Rusak
Ilustrasi surat suara (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menemukan hampir 300 ribu surat suara untuk Pemilu 2024 dalam kondisi rusak dan kurang.

Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jabar, Anton Firmansyah mengatakan, surat suara yang rusak berjumlah 179.348. Surat suara ini meliputi Capres dan Cawapres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota.

"Total ada 179.348 surat suara yang rusak. Ini update data terakhir," ucap Anton melalui pesan singkat, Sabtu (27/1/2024).

Anton merinci, surat suara presiden dan wakil presiden rusak ada 17.338, dan kurang kirim sebanyak 21.790. Selanjutnya, untuk surat DPR RI yang rusak mencapai 50.443, dan kurang kirim 10.732.

"Sementara untuk surat suara DPD yang rusak mencapai 24.867 dan kurang kirim 31.248. Untuk DPRD Provinsi surat suara rusak ada 57.290 dan kurang kirim 18.703," ujarnya.

Anton mengatakan, surat suara yang rusak sendiri nantinya akan dimusnahkan dengan cara dikabar, tidak dikembalikan ke pusat. Hal itu disebutkannya sudah sesuai dengan aturan berlaku.

"Nantinya surat sura rusak akan dibakar pada H-1 pencoblosan (14 Februari 2024)," ungkapnya.

