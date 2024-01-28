Advertisement
HOME NEWS JABAR

Disambut Positif di Tasikmalaya, Mahfud Jamin Kehidupan Beragama hingga Beri Insentif Guru Mengaji

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:01 WIB
Disambut Positif di Tasikmalaya, Mahfud Jamin Kehidupan Beragama hingga Beri Insentif Guru Mengaji
Cawapres Mahfud MD (Foto: Dok TPN/Widya M)
TASIKMALAYA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD melakukan kampanye di acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Hanura di Stadion Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Pada kesempatan itu, pasangan dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyapa masyarakat dan menyampaikan sejumlah program unggulan, salah satunya terkait kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat.

“Masyarakat Tasik yang saya dengar itu punya keinginan agar kehidupan beragama itu dijamin dengan sebaik-baiknya karena kehidupan beragama itu akan membuat negara lebih damai tanpa menghilangkan program-program pembangunan,” tutur Mahfud.

Untuk itu, pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud memastikan akan memberikan tunjangan atau insentif bagi pengajar agama atau guru-guru mengaji yang ada di setiap desa di Indonesia.

Mahfud menambahkan, pemerintahannya kelak juga akan menjaga stabilitas kehidupan beragama untuk seluruh umat beragama sehingga tercipta kerukunan dan kebebasan dalam beribadah sesuai kepercayaan masing-masing.

“Oleh sebab itu, tadi saya mengambil dua saja dari program Ganjar-Mahfud itu. Satu, perhimpunan dan penstabilitasan kehidupan begama dan beribadah untuk semua pemeluk agama di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Untuk wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya, Mahfud menilai pemerintah perlu melakukan pembinaan bagi para pemuka agama terkait upaya menjaga stabilitas kehidupan beragama tersebut.

“Di Tasikmalaya dan sekitarnya ini saya tahu kaum muslimin paling banyak dan memerlukan pembinaan-pembinaan keagamaan yang lebih bebas dan lebih bisa maju,” katanya.

