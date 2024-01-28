40 Rumah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung di Sukabumi

SUKABUMI - Angin puting beliung terjang wilayah Kelurahan Cibeureumhilir dan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada Sabtu 27 Januari 2024 sore. Hingga Minggu (28/1/2024) dini hari, tercatat 40 rumah rusak dan jumlah tersebut terus bertambah.

Salah satu warga terdampak, Nunung Sobariah (48) mengatakan, pada saat kejadian, suasana mencekam karena angin puting beliung berputar selama 10 menit, kemudian bergerak ke atas dan menerbangkan atap-atap rumah milik warga.

"Anak-anak pada menjerit ketakutan, ada yang putih ke atas, atap-atap berterbangan genting seng yang sudah juga pada terbang. Ada pohon

BACA JUGA: