Bertemu Ganjar Pranowo, Nelayan Berharap Teri Medan Mendunia

MEDAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyerap aspirasi masyarakat saat menyambangi Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya dari para nelayan di Kampung Nelayan Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024) pagi.

Mereka berharap Ganjar dapat membantu untuk mempromosikan teri medan yang menjadi ikon dari daerah mereka agar mendunia. Pengelolaan teri medan kedepannya juga diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

"Ada satu yang menarik teri Medan. Mereka berharap ini bisa mendunia dan itu betul-betul sangat khas di sini dan nelayan sangat bisa menangkap teri ini atau mengelola ini dengan baik maka butuh bantuan dari pemerintah," ujar Ganjar saat dijumpai di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Di Kampung Nelayan Kurnia, Ganjar juga melihat langsung kondisi perkampungan dan mendengarkan persoalan yang dihadapi para nelayan setempat. Salah satunya soal pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta peralatan untuk mereka menangkap ikan.

"Ya tadi saya ketemu dengan nelayan, masih sama harapan banyak nelayan di Indonesia memastikan pasokan BBM mereka lancar, bantuan terhadap nelayan kecil khususnya terkait dengan alat tangkap dan mesin," pungkasnya.