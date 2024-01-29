Ganjar Disambut Tarian Perang hingga Dihadiahi Lukisan Istimewa di Maluku

MALUKU - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa masyarakat Kota Ambun, Maluku pada Senin (29/1/2024). Ia mendapat sambutan spesial dari masyarakat setempat. Lantas kenapa disebut spesial?

Sebabnya, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI Perjuangan, PPP dan didukung Partai Hanura serta Partai Perindo itu disambut meriah dengan tarian Cakalele dan penyematan tenun Maluku.

Setibanya di Bandara Patimura, mantan Gubernur Jawa Tengah itu langsung disuguhi suara tetabuhan musik tifa. Belasan anak muda menari dengan bersemangat, mata melotot, melompat, dan berteriak-teriak seperti kesurupan.

Penampilan yang tampak menyeramkan itu sebenarnya merupakan bentuk ekspresi untuk memunculkan aura perang, karena itulah tarian ini juga dikenal sebagai tarian perang.

Tari Cakalele merupakan tarian tradisional Maluku Utara yang menggambarkan ekspresi perang masyarakat Hulaliu, Maluku, pada masa lampau. Umumnya, Tari Cakalele ini dipertunjukkan saat penyambutan tamu ataupun perayaan adat.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga dihadang anak SD bernama Salva Humaira yang ingin menunjukkan lukis pensil wajah Ganjar. Bocah itu bersemangat ingin meminta tanda tangan dari capres berambut putih itu.

"Ini lukisan saya. Mau minta tanda tangan," pinta Salva kepada Ganjar.