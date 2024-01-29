Ini Harapan Pelaku UMKM di Pekanbaru Jika Ganjar-Mahfud Menang Pilpres

Pelaku UMKM di Pekanbaru dalam acara yang dihadiri Mahfud MD. (Foto: Syifa Fauziah)

PEKANBARU - Pelaku UMKM Kota Pekanbaru menyambut baik kedatangan Mahfud MD dalam peresmian gerai UMKM Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif). Acara tersebut berlangsung di Sultan Kopi Tiam, Tampan, Kota Pekanbaru.

Tiba di venue acara, Mahfud MD disambut dengan musik rompak khas Melayu dan palang pintu. Cawapres Partai Perindo ini juga terlihat memakai songkok khas Riau berwarna hitam keemasan dipadukan dengan selendang songket berwarna hijau.

BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum UMKM Kota Pekanbaru, Uncuk menyambut baik kedatangan Mahfud MD. Dia mengaku sangat berterima kasih kepada Mahfud MD karena sangat peduli terhadap UMKM.

“Dari banyaknya anggota UMKM kami, kita beli Rp150 ribu dari dana yg disediakan. Mereka nggak hanya datang tapi kita beli untuk oleh-oleh dibawa ke Jakarta,” ujar Uncu kepada MNC Portal.

Kedatangan Mahfud MD ke Pekanbaru juga tidak disia-siakannya. Ia banyak membahas soal UMKM.

“Tadi kita sama Pak Mahfud bicara empat mata ngomongin semuanya dan dia sangat welcome. Kita berharap Pak Mahfud menang sehingga bisa membuat UMKM lebih naik kelas lagi, baik produk maupun kemasannya lebih bagus,” ucapnya.

BACA JUGA:

Mahfud MD Santap Makan Siang dengan Gulai Ikan Selar Khas Riau

Di sisi lain, salah satu pelaku UMKM, Vivi mengaku senang Menkopolhukam itu turun langsung bertemu dan bertatap muka dengan pelaku UMKM di Pekanbaru.

“Saya nampak begitu dekat dengan calon pemimpin, merakyat banget. Kami bangga sekali,” jelasnya.