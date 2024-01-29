Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Santap Makan Siang dengan Gulai Ikan Selar Khas Riau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:23 WIB
Mahfud MD Santap Makan Siang dengan Gulai Ikan Selar Khas Riau
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

PEKANBARU - Usai menghadiri peresmian gerai UMKM Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif), Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menikmati santap siang khas Riau di Sultan Kopi Tiam, Tampan, Kota Pekanbaru.

Dari pantauan MNC Portal, Mahfud terlihat mengambil sendiri makanan yang disajikan prasmanan. Dia mengambil lauk ikan selar gulai cabai hijau dan tempe goreng.

Makan siang Mahfud ini begitu sederhana, namun rasanya begitu nikmat. Dia begitu menikmati menu makanan tersebut.

Ikan selar gulai cabai hijau sendiri merupakan makanan khas Riau yang menjadi favorit masyarakat. Biasanya menggunakan ikan patin, namun kali ini diganti ikan selar.

Rasa gulai ikan selar cabai hijau itu gurih, pedas, dan juga manis. Berkunjung ke Riau rasanya tak lengkap untuk mencicipi menu tersebut.

Seperti diketahui, Mahfud MD melalukan safari politik di Pekanbaru Riau. Di acara ini dia memiliki beberapa agenda, yakni menghadiri silaturahmi bersama tokoh mayarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh di pemuda Riau di Hotel Premiere, menghadiri peresmian gerai UMKM Progresif dan ramah tamah di Sultan Kopi, dan ditutup dengan menghadiri kampanye Politik di Gelanggang Olahraga Remaja Pekanbaru.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement