HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud MD Janji Jika Menang Pilpres Akan Tingkatkan Jumlah Bansos untuk Masyarakat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:18 WIB
Mahfud MD Janji Jika Menang Pilpres Akan Tingkatkan Jumlah Bansos untuk Masyarakat
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - Calon Wakil Presiden (cawapres) Mahfud MD berjanji ketika menang Pilpres, paslon nomor urut 3 ini akan tetap mempertahankan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat.

“Tidak hanya dipertahankan tapi juga kita akan diperbesar jumlahnya demi kebaikan rakyat,” ujar Mahfud MD dalam pidatonya di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Senin (29/1/2024).

Mahfud MD mengatakan pemberian bansos ini juga untuk memperjelas kesalahpahaman masyarakat mengenai bansos. Sebab banyak orang yang menganggap bansos itu merupakan kedermawanan dari orang.

“Saudara, bansos itu adalah program negara. Dasarnya adalah UUD 1945 tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari program itu, ada pasal yang ada didalamnya, yaitu bahwa fakir miskin dan anak2 terlantar dipelihara oleh negara. Itu pasal 34 ayat 1 UUD 1945,” tuturnya.

Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan berdasarkan UUD 1945 itu, tentunya menjadi wajib bagi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Siapa pun pemerintahnya, karena bantuan sosial bukan dari orang, melainkan dari negara,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
