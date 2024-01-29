Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kampanye Akbar di Kulonprogo, Ganjar Pranowo Bangga Jadi Bagian Keistimewaan DIY

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |02:26 WIB
Kampanye Akbar di Kulonprogo, Ganjar Pranowo Bangga Jadi Bagian Keistimewaan DIY
Ganjar Pranowo di Yogyakarta. (Foto: Kuntadi)
KULONPROGO - Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka di Alun-alun Wates, Kulonprogo, Minggu (28/01/2024) petang. Ribuan pendukungnya sudah memadati lokasi acara sejak siang.

Ganjar tiba di alun-alun Wates sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelumnya calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menghadiri kampanye di Medan, Sumatera Utara. Begitu tiba Ganjar langsung berlari melewati karpet merah menuju ke panggung acara.

BACA JUGA:

Kagum dengan Ganjar-Mahfud, Gen Z Di Festival Pemilu : Visi Misi Mereka Menarik! 

Kedatang Ganjar langsung disambut gegap gempta pendukungnya yang sudah lebih dari empat jam menunggu. Ganjar langsung menyapa seluruh masyarakat yang hadir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
