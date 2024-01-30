Advertisement
HOME NEWS NEWS

Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok-Bekasi, Canangkan Sistem Gaji Bulanan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:20 WIB
Vicky Prasetyo Janji Sejahterakan Guru Ngaji di Depok-Bekasi, Canangkan Sistem Gaji Bulanan
A
A
A

DEPOK - Vicky Prasetyo selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusubg Partai Perindo turun langsung menemui warga Kampung Lio, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, dalam masa kampanye terbuka Pemilu 2024.

Vicky juga menjalankan beberapa program Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu ke warga setempat.

Adapun salah satu progam yang dilakukan yakni kamacata baca murah untuk para lansia. Vicky optimistis program itu bisa mencerdaskan masyarakat karena kemudahan membaca.

"(Program ini dijalankan) Supaya bisa mencerdasakan lansia bisa mudah untuk membaca ya ada juga bazzar murah minyak goreng seperti biasa programnya Perindo kita jalankan karena Perindo mensejahterakan rakyat Indonesia," ucap Vicky.

Kepada warga Depok, Vicky juga berjanji bakal mensejahterakan kalangan guru ngaji di masjid maupun musalah.

Sebab, kesejahteraan guru ngaji sangat mempengaruhi kualitas ilmu agama yang akan diterima generasi dan anak bangsa.

