Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Disamakan dengan Penjahat, Warga yang Lahir di Luar Negeri Tuntut Pemerintah Jepang Rasisme

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:04 WIB
Disamakan dengan Penjahat, Warga yang Lahir di Luar Negeri Tuntut Pemerintah Jepang Rasisme
Warga yang lahir di luar negeri tuntut pemerintah Jepang atas tuduhan rasisme (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO – Tiga penduduk yang lahir di luar negeri atau asing dan kemudian tinggal di Jepang telah menggugat  negara tersebut atas dugaan rasisme.

Penggugat mengatakan mereka merasa tertekan karena pemeriksaan polisi berulang kali berdasarkan penampilan mereka.

“Ada gambaran yang sangat kuat bahwa orang asing sama dengan ‘penjahat’,” kata Syed Zain, kelahiran Pakistan, kepada wartawan, dikutip BBC.

Gugatan yang diajukan pada Senin (29/1/2024) bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa profil rasial adalah ilegal dan untuk meminta ganti rugi sebesar 3 juta yen untuk setiap penggugat.

Menurut pengacara pria tersebut, Motoki Taniguchi, ini adalah gugatan pertama di Jepang.

Zain, yang merupakan warga negara Jepang kelahiran Pakistan, telah tinggal di Jepang selama dua dekade, bersekolah di sana dan fasih berbahasa Jepang. Pria berusia 26 tahun itu mengatakan pada konferensi pers pada Senin (29/1/2024) bahwa dia sering dihentikan, diinterogasi dan digeledah oleh polisi.

"Waktunya telah tiba untuk memikirkan kembali cara penanganan interogasi polisi,” terangnya.

Salah satu penggugat lainnya, Matthew, yang merupakan keturunan India dan merupakan penduduk tetap di Jepang, mengaku telah diinterogasi oleh polisi setidaknya 70 kali sejak ia tiba di Jepang pada 2002.

Surat kabar The Manichi melaporkan, ia sekarang menghindari keluar rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penduduk Rasisme Rasis Rasial Jepang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement