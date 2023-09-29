Kisruh Rasisme Senam Irlandia, Ibu Bocah Kulit Hitam: Permintaan Maaf Tak Ada Gunanya

Ibu bocah kulit hitam mengaku permintaan maaf tidak ada gunanya terkait kisruh rasisme yang dialami anaknya (Foto: BBC)

IRLANDIA - Ibu dari seorang anak kulit hitam yang tidak diberi medali pada upacara acara senam Irlandia mengatakan permintaan maaf yang diterimanya tidak ada gunanya.

Baru-baru ini muncul sebuah video yang menunjukkan dugaan perlakuan rasis terhadap seorang pesenam muda berkulit hitam yang diabaikan oleh seorang pejabat yang membagikan medali di sebuah acara di Dublin pada tahun lalu.

Sang ibu mengatakan menyaksikan kejadian yang terjadi pada saat itu adalah hal yang "menghebohkan".

Gymnastics Ireland meminta maaf pada Senin (25/9/2023) "atas kekecewaan yang ditimbulkan".

Dalam pernyataannya, badan tersebut mengatakan mereka sangat menyesal dan menyadari bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mereka juga mengutuk segala bentuk rasisme.

Namun ibu dari gadis tersebut mengatakan bahwa badan olahraga tersebut baru meminta maaf secara terbuka setelah 18 bulan karena dunia menginginkannya.

“[Permintaan maaf] hampir tidak ada gunanya,” katanya, dikutip BBC.

“Tidak ada empati yang ditunjukkan, saya rasa itu tidak benar,” lanjutnya.