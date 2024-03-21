Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Leo Varadkar, PM Irlandia yang Mundur Mendadak karena Masalah Pribadi

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |17:18 WIB
Profil Leo Varadkar, PM Irlandia yang Mundur Mendadak karena Masalah Pribadi
Profil PM Irlandia Leo Varadkar yang mendadak mengundurkan diri (Foto: Reuters)
A
A
A

IRLANDIA - Leo Varadkar mengumumkan bahwa tiba-tiba mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri (PM) Irlandia, karena pemerintahan koalisi negara tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diangkat kembali di bawah pemimpin lain.

Melansir Reuters, Partai Fine Gael yang mendukung Varadkar akan membuka nominasi bagi pemimpin baru. Pengunduran diri Varadkar yang mengejutkan, yang menjadi perdana menteri gay pertama di negara yang dulunya beragama Katolik tersebut pada tahun 2017 dan kembali lagi ke jabatannya pada 15 bulan lalu, tidak memicu pemilihan umum.

Pemungutan suara harus diserahkan paling lambat Maret 2025. Varadkar mengatakan alasan mengundurkan diri karena alasan pribadi dan politik, pada konferensi pers yang diadakan secara tergesa-gesa di Gedung Pemerintahan Dublin.

Penggantinya memiliki waktu 12 bulan untuk mencoba menutup kesenjangan antara Fine Gael dan mitra koalisi terbesar mereka Fianna Fail, partai oposisi utama Sinn Fein, mantan sayap politik Tentara Republik Irlandia.

Lalu, siapa Leo Varadkar? Berikut profil lengkapnya menurut Britannica.

Leo Varadkar lahir pada tanggal 18 Januari 1979 di Dublin, Irlandia. Seorang politisi Irlandia yang menjadi pemimpin partai Fine Gael pada Juni 2017 dan perdana menteri gay pertama di Irlandia.

Varadkar menjabat sebagai perdana menteri hingga Juni 2020 dna kembali menjabat pada Desember 2022.

Ibu Varadkar, seorang perawat kelahiran Irlandia, dan ayahnya yang seorang dokter India bertemu saat bekerja bersama di Inggris.

Keluarganya juga tinggal di Leicester dan sempat tinggal di India sebelum menetap di Dublin, tempat lahirnya Varadkar, anak bungsu dari tiga bersaudara. Varadkar dibesarkan di daerah Blanchardstown/Castleknock di Dublin barat. Varadkar mengumumkan pada usia 7-8 tahun bahwa ia ingin menjadi Menteri Kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986091/pm-irlandia-mendadak-mengundurkan-diri-ini-alasannya-gh0F42uaUh.jpg
PM Irlandia Mendadak Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/18/2986076/tanpa-alasan-jelas-pm-irlandia-mendadak-umumkan-pengunduran-diri-WMsulg9t6q.jpg
Tanpa Alasan Jelas, PM Irlandia Mendadak Umumkan Pengunduran Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891805/kisruh-rasisme-senam-irlandia-ibu-bocah-kulit-hitam-permintaan-maaf-tak-ada-gunanya-f6kYho5wpa.jpg
Kisruh Rasisme Senam Irlandia, Ibu Bocah Kulit Hitam: Permintaan Maaf Tak Ada Gunanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/18/2868395/dua-pria-tewas-dalam-kompetisi-ironman-di-irlandia-jnt5XgdPye.jpg
Dua Pria Tewas dalam Kompetisi Ironman di Irlandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/18/2825435/pemakaman-batal-gara-gara-peti-mati-tak-diturunkan-dari-pesawat-bandara-minta-maaf-rApdYHp5To.jpg
Pemakaman Batal Gara-Gara Peti Mati Tak Diturunkan dari Pesawat, Bandara Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/21/18/2172055/pm-irlandia-leo-varadkar-mundur-usai-kalah-telak-dalam-pemilihan-REUf1i3HVc.jpg
PM Irlandia Leo Varadkar Mundur Usai Kalah Telak Dalam Pemilihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement