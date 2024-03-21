Profil Leo Varadkar, PM Irlandia yang Mundur Mendadak karena Masalah Pribadi

IRLANDIA - Leo Varadkar mengumumkan bahwa tiba-tiba mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri (PM) Irlandia, karena pemerintahan koalisi negara tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diangkat kembali di bawah pemimpin lain.

Melansir Reuters, Partai Fine Gael yang mendukung Varadkar akan membuka nominasi bagi pemimpin baru. Pengunduran diri Varadkar yang mengejutkan, yang menjadi perdana menteri gay pertama di negara yang dulunya beragama Katolik tersebut pada tahun 2017 dan kembali lagi ke jabatannya pada 15 bulan lalu, tidak memicu pemilihan umum.

Pemungutan suara harus diserahkan paling lambat Maret 2025. Varadkar mengatakan alasan mengundurkan diri karena alasan pribadi dan politik, pada konferensi pers yang diadakan secara tergesa-gesa di Gedung Pemerintahan Dublin.

Penggantinya memiliki waktu 12 bulan untuk mencoba menutup kesenjangan antara Fine Gael dan mitra koalisi terbesar mereka Fianna Fail, partai oposisi utama Sinn Fein, mantan sayap politik Tentara Republik Irlandia.

Lalu, siapa Leo Varadkar? Berikut profil lengkapnya menurut Britannica.

Leo Varadkar lahir pada tanggal 18 Januari 1979 di Dublin, Irlandia. Seorang politisi Irlandia yang menjadi pemimpin partai Fine Gael pada Juni 2017 dan perdana menteri gay pertama di Irlandia.

Varadkar menjabat sebagai perdana menteri hingga Juni 2020 dna kembali menjabat pada Desember 2022.

Ibu Varadkar, seorang perawat kelahiran Irlandia, dan ayahnya yang seorang dokter India bertemu saat bekerja bersama di Inggris.

Keluarganya juga tinggal di Leicester dan sempat tinggal di India sebelum menetap di Dublin, tempat lahirnya Varadkar, anak bungsu dari tiga bersaudara. Varadkar dibesarkan di daerah Blanchardstown/Castleknock di Dublin barat. Varadkar mengumumkan pada usia 7-8 tahun bahwa ia ingin menjadi Menteri Kesehatan.