PM Irlandia Mendadak Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

IRLANDIA – Perdana Menteri (PM) Irlandia Leo Varadkar secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (20/3/2024). Dia mengatakan alasannya mengundurkan diri adalah pribadi dan politik.

Dia mengatakan pemerintahan saat ini dapat dipilih kembali tetapi dia merasa bukan lagi orang yang terbaik untuk jabatan itu.

Partai-partai pemerintah Irlandia mengatakan mereka tidak memperkirakan pengumuman pengunduran diri Varadkar akan memicu pemilihan umum (pemilu).

Pada pemilu tahun 2020, Varadkar memimpin partainya menempati posisi ketiga dalam hal jumlah kursi di Dáil Éireann, majelis rendah di parlemen negara tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan koalisi antara partai-partai, disepakati bahwa Varadkar dan Micheál Martin masing-masing akan memegang posisi taoiseach selama dua tahun.

Pada tahun 2020, Martin ditunjuk sebagai taoiseach dengan Bapak Varadkar menjabat sebagai tánaiste (wakil PM), sebelum keduanya bertukar peran pada tahun 2022.

Berbicara setelah pengumuman pengunduran diri Varadkar, Martin mengatakan dia “terkejut” dengan keputusan tersebut.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, hubungan kami sangat baik,” terangnya, dikutip BBC.

Martin mengatakan dia tetap berkomitmen untuk memenuhi masa jabatan penuh pemerintahan koalisi.