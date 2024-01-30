Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Januari: Adolf Hitler Disumpah Jadi Kanselir Jerman

Tim Okezone, Jurnalis - Selasa, 30 Januari 2024 | 05:05 WIB
Peristiwa 30 Januari: Adolf Hitler Disumpah Jadi Kanselir Jerman
Foto: Daily Beast
A
A
A

JAKARTA – Pada tanggal 30 Januari terdapat sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah dunia.

Salah satunya adalah lahirnya pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Namanya kemudian diabadikan menjadi identitas bandar udara di Bali serta sebuah kapal perang milik Indonesia.

Berikut ini Okezone rangkum sederet peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada 30 Januari, seperti dikutip dari Wikipedia.org, Rabu (30/1/2019).

1902 – Aliansi Inggris-Jepang pertama kali ditandatangani di London

Inggris Raya dan Kekaisaran Jepang telah mempertimbangkan persekutuan semenjak 1895. Inggris mendukung upaya modernisasi Jepang dan keduanya bekerja sama dalam upaya pemadaman Pemberontakan Boxer.

Akhirnya faktor utama yang menjadi pendorong disepakati. Persekutuan ini adalah kepentingan bersama dalam melawan perluasan wilayah Rusia di Asia.

Hal tersebut tampak jelas pada awal 1890, ketika Diplomat Inggris Raya Cecil Spring Rice mengatakan satu-satunya cara menahan kekuatan Rusia di Asia adalah bekerja sama dengan Jepang.

Maka itu, aliansi Inggris-Jepang yang juga sebuah persekutuan ini disepakati di Klub Lansdowne, Kota London, pada 30 Januari 1902, oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Raya Lord Lansdowne dan Menteri Jepang di London Hayashi Tadasu.

Pencapaian diplomatik ini mengakhiri kebijakan Splendid Isolation Britania. Aliansi ini diperbarui dua kali pada 1905 dan 1911, tetapi dihentikan pada 1921. Aliansi tersebut secara resmi dibubarkan pada 1923.

