Ganjar Pranowo Tiba di Banda Neira, Warga : Satu-satunya Capres yang Datang ke Pulau Banda

Ganjar Pranowo menyalami warga saat tiba di Banda Neira (Foto: MPI/Al Fiqri)

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Banda Neira, Maluku, Selasa (30/1/2024) pagi. Kedatangannya, untuk blusukan dan mengunjungi sejumlah cagar budaya di sana.

Dari pantauan MPI, pesawat yang ditumpangi Ganjar tiba sekitar pukul 08.25 WIB. Dengan kenakan kemeja putih bertuliskan Sat Set pada bagian dada kiri, Ganjar melenggang keluar Bandar Udara Bansa Neira.

Di depan bandar udara, sejumlah warga nampak antusias menunngu Ganjar. Mereka sontak berteriak histeris kala melihat Ganjar.

Ganjar pun langsung disambut hangat. Nampak, Ganjar diberi dua buan buku terkait Banda Neira dan diberi kain adat yang diikatkan pada bagian pinggang Ganjar.

"Selamat datang di Pulau Banda Neira, semoga bapak terpilih menjadi presiden," kata seorang warga.

Salah satu warga Banda Neira, Nur Hayati, mengaku senang telah melihat Ganjar. Pasalnya, selama ini ia hanya bisa melihat capres yang didukung Partai Perindo di layatlr kaca.