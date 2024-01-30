Begini Cara Ganjar Atasi Masalah Tingginya Harga Akses Transportasi ke Maluku dan Banda Neira

AMBON - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bicara terkait cara menangani harga akses transportasi di Provinsi Maluku, terkhusus Pulau Banda Neira. Menurutnya, perlu penanganan asimetris untuk atasi mahalnya harga transportasi di wilayah tersebut.

"Tata kelolanya mesti asimetris ya, kalau otonomi daerahnya mesti asimetris, sehingga jangan disamakan seluruh potensi yang ada. Ini ya berlaku aturan yang sama, karena cirinya berbeda-beda," kata Ganjar saat ditemui di Pulau Banda Neira, Maluku, Selasa (30/1/2024).

Atas dasar itu, ia merasa, ada dua hal untuk memeberikan akses transportasi untuk wilayah kepulauan seperti Maluku dan Banda Neira. Keduanya, akses transportasi laut maupun udara.

"Maka itulah pentingnya membuat perlakuan khusus atau special treatment untuk daerah-daerah ini dengan afirmasi-afirmasi," terang Ganjar