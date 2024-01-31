Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tokoh Dayak: Hanya Ganjar Pranowo yang Bisa Buat Kita Pintar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:28 WIB
Tokoh Dayak: Hanya Ganjar Pranowo yang Bisa Buat Kita Pintar
Kampanye akbar Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

KUBU RAYA - Sejumlah program pendidikan yang digagas oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut positif oleh tokoh dayak, Cornelius Kimha. Disampaikan bahwa program tersebut bisa membuat masyarakat menjadi pintar.

"Kita sebagai orang Dayak, orang Kalbar jangan sampai salah pilih. Kita harus pintar. Dan orang yang bisa memintarkan kita serta seluruh masyarakat Indonesia ada di sini. Dialah Ganjar Pranowo," ungkap Cornelius, dalam Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo yang digelar di Lapangan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Rabu (31/1/2024).

Cornelis yang merupakan Presiden Dayak dan juga mantan Gubernur Kalbar itu mengaku mengenal betul sosok Ganjar Pranowo. Ia menyebut sudah bersahabat lama dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Dikatakan Cornelis, banyak program di bidang pendidikan semasa Ganjar menjabat sebagai gubernur. Apalagi saat ini, pendidikan juga menjadi program prioritas Ganjar-Mahfud. Ada program SMK Gratis Lulus Langsung Kerja dan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

Halaman:
1 2
      
