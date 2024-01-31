Mahfud MD Pastikan Megawati Setuju Dirinya Mundur dari Kabinet Jokowi

ACEH - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri diskusi rakyat 'Tabrak Prof' di MZ Coffe di Bandar Baru, Kota Banda Aceh pada Rabu (31/1/2024) malam.

"Sebelum itu saya juga sudah bertemu dengan Ibu Megawati sebagai ketua partai-partai bekerja sama mengusung Ganjar-Mahfud. Beliau sebenarnya sudah memberikan persetujuan akan saya mundur ini, tapi memang momentumnya saya tetap minta tidak akan 'Tinggal Glanggang Colong Playu'," ujar Mahfud MD.

Mahfud mengaku sudah melakukan yang terbaik, namun sebagai manusia ia juga tidak akan luput dari kelalaian selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Saya harus pamit dengan baik-baik sebagai bagian budaya adi luhur kita, akhlak keberagaman kita dan bagian dari ekspresi moral kehidupan kita. Sehingga saya akan bicara baik-baik dan pamit baik-baik kepada Presiden. Apalagi Presiden pak Jokowi selama ini menerima saya dengan baik sampai hari ini. Ya semacam golden shake hand ya," pungkas Mahfud MD.