HOME NEWS NUSANTARA

Kampanye Akbar ke Kubu Raya, Ganjar Pranowo: Kita Mesti Punya Badan Sawit Nasional

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:34 WIB
JAKARTA - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya negara memiliki Dewan Sawit Nasional dalam Hajatan Rakyat di Lapangan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Menurut Ganjar, Indonesia harus memiliki Dewan Sawit Nasional yang bekerja langsung di bawah presiden, dengan harapan potensi sawit yang besar di Tanah Air bisa dikelola dengan baik dan para petani sawit bisa mendapatkan manfaatnya sehingga lebih sejahtera.

"Hari ini saya di Kalbar mendengarkan curhatan warga yang mayoritas petani sawit. Banyak persoalan mulai pupuk susah, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang rendah hingga manajemennya," ujar Ganjar di hadapan ribuan masyarakat Kalimantan Barat.

Termasuk, lanjut dia, persoalan infrastruktur di perkebunan hingga pedesaan yang buruk. Buruknya infrastruktur jalan membuat ongkos transportasi membengkak sehingga pendapatannya berkurang.

"Rasanya kita mesti punya Badan Sawit Nasional yang kerjanya langsung di bawah presiden. Sebab ini komoditas besar dan kita juara dunia soal ini," tegasnya.

Ganjar menuturkan, sawit menjadi komoditas unggulan Indonesia. Namun, pengelolaannya masih belum baik sehingga hasilnya belum optimal.

"Maka Dewan Sawit Nasional bisa bekerja untuk itu agar petani sawit kita harkat dan martabatnya lebih baik. Mereka akan mendapat tempat terhormat karena mendapat harga baik. Ini PR kita bersama dan biarkan Ganjar Mahfud yang menyelesaikannya," tegasnya.

