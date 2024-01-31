Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Ganjar Pranowo: Anda Orang yang Integritasnya Hebat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:41 WIB
Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Ganjar Pranowo: Anda Orang yang Integritasnya Hebat
Kampanye akbar Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah pasangannya, Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Menurut Ganjar, itu merupakan contoh yang baik.

Ganjar menyebut Mahfud MD adalah sosok yang berintegritas. Ia pun berharap keputusan Mahfud MD bisa diikuti capres-cawapres lainnya. Mereka yang masih menjabat sebagai menteri atau pejabat negara, sebaiknya mundur dari jabatannya untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

"Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat. Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti," ucap Ganjar, saat berkampanye di Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Disinggung apakah yang dimaksud Ganjar adalah Prabowo dan Gibran juga harus mundur, Ganjar membenarkan. Menurut capres yang diusung oleh Partai Perindo tersebut, Prabowo atau siapapun yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mengikuti langkah Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
