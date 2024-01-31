Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

5 Peziarah Meninggal Dunia, Sopir Truk Maut Jadi Tersangka

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:58 WIB
5 Peziarah Meninggal Dunia, Sopir Truk Maut Jadi Tersangka
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

CIMAHI - Polisi menetapkan Heri Sudrajat (61), sopir truk maut sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut Raya Saguling, Desa Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat yang menewaskan lima orang.

"Sudah ditetapkan tersangka. Dan saat ini yang bersangkutan juga sudah dilakukan penahanan," ungkap Kanit Gakkum Satlantas Polres Cimahi, Ipda Bayu Subakti saat dikonfirmasi, Rabu (31/1/2024).

Seperti diketahui, truk dengan jenis Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi D 8304 WY yang membawa rombongan peziarah asal Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, KBB terguling pada Jumat 26 Januari 2024, sekira pukul 00.30 WIB. Lima orang tewas dan sisanya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.

Bayu menjelaskan, penetapan tersangka terhadap sopir truk maut dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan Heri ditetapkan menjadi tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.

Dia menegaskan sopir bersalah karena menggunakan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut orang. Padahal dalam aturan dilarang. Kemudian yang lebih fatal, sopir sudah menyadari bahwa rem truk terbuka itu bermasalah.

"Pertama dia mengemudikan kendaraan bukan yang semestinya yakni kendaraan muatan barang digunakan untuk mengangkut orang. Kemudian yang kedua kegagalan pada fungsi rem sehingga menimbulkan kecelakaan," jelas Bayu.

Dari hasil gelar perkara itu juga, diketahui sebelum kecelakaan sopir sudah merasakan ada masalah pada fungsi pengereman truk sejak dari awal. Bahkan, beberapa ratus meter sebelum lokasi Heri sempat berhenti dan mengecek sistem rem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement