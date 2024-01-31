Rombongan AMIN Terlibat Kecelakaan Beruntun di Madura, Begini Kondisi Terakhir Anies

JAKARTA- Rombongan iring-iringan safari politik Anies Baswedan- Muhaimin (AMIN) mengalami kecelakaan beruntun, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (31/1/2024).

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Iwan Tarigan memastikan kondisi Capres nomor urut 1 dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari kecelakaan tersebut.

"Benar (mengalami kecelakaan beruntun). Mohon doanya rombongan capres AMIN mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Prenduan-Pragaan, Sumenep. Rombongan menuju titik lokasi kedua di Kabupaten Pamekasan, Madura," kata Iwan saat dikonfirmasi.

"Bapak Anies Baswedan dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari Kecelakaan," lanjut Iwan.

Iwan menjelaskan, saat kecelakaan terdapat empat mobil rombongan AMIN yang ringsek akibat tabrakan beruntun. Ia menyebut kecelakaan diduga akibat salah satu mobil rombongan mengerem mendadak.