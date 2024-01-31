Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rombongan AMIN Terlibat Kecelakaan Beruntun di Madura, Begini Kondisi Terakhir Anies

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:48 WIB
Rombongan AMIN Terlibat Kecelakaan Beruntun di Madura, Begini Kondisi Terakhir Anies
Rombongan AMIN Kecelakaan di Madura/ist
A
A
A

JAKARTA- Rombongan iring-iringan safari politik Anies Baswedan- Muhaimin (AMIN) mengalami kecelakaan beruntun, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (31/1/2024).

Juru Bicara Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Iwan Tarigan memastikan kondisi Capres nomor urut 1 dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari kecelakaan tersebut.

"Benar (mengalami kecelakaan beruntun). Mohon doanya rombongan capres AMIN mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Prenduan-Pragaan, Sumenep. Rombongan menuju titik lokasi kedua di Kabupaten Pamekasan, Madura," kata Iwan saat dikonfirmasi.

"Bapak Anies Baswedan dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari Kecelakaan," lanjut Iwan.

Iwan menjelaskan, saat kecelakaan terdapat empat mobil rombongan AMIN yang ringsek akibat tabrakan beruntun. Ia menyebut kecelakaan diduga akibat salah satu mobil rombongan mengerem mendadak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement