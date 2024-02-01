Ustadz Yusuf Mansur Harap Bisa Gelar Kajian di Bambu Apus Cipayung

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Mansur dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib mengunjungi warga RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024). Kunjungan Ustadz Yusuf Mansur itu juga ditemani Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar), Wahyu Nur Iman.

Tujuan Ustadz Yusuf Mansur dan Wahyu datang ke Bambu Apus, Cipayung ini untuk menyapa warga dan juga menggelar bazar murah tebus murah minyak goreng. Pihaknya menyediakan 1.000 liter minyak goreng hanya dengan menukarkan dengan KTP.

"Jadi mereka tebus murah hanya bayar Rp5.000," kata Ustadz Yusuf Mansur, Kamis.