HOME NEWS NEWS

Ferry Kurnia Pastikan Perido Akan Terus Gelar Kegiatan Sosial untuk Masyarakat

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:07 WIB
Ferry Kurnia Pastikan Perido Akan Terus Gelar Kegiatan Sosial untuk Masyarakat
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI no urut 1 Dapil Jawa Barat 1 dari Partai Perindo, DR. H. Ferry Kurnia R. M. Si memastikan, Partai Perindo akan terus melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat tidak hanya di masa kampanye Pemilu 2024 saja.

Hal itu disampaikan Ferry Kurnia saat menghadiri bazar sembako murah yang digelar Partai Perindo di Komplek Sumber Sari, Gg. Blok Beas, RT 04/RW 06, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Kamis (1/2/2024).

"Jadi ini memang kita lakukan terus menerus, mudah-mudahan tidak berhenti di momen kampanye saja, tapi setelah kampanye pun kita akan lakukan," ucap Ferry.

Bukan hanya bazar sembako murah, Ferry mengatakan, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu juga akan menggelar kegiatan lainnya seperti pelatihan UMKM.

"Lain halnya lagi ada Kartu Tanda Anggota Berasuransi (KTAB), pelatihan-pelatihan UMKM, Koperasi dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan sahabat UMKM," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
