Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pengamanan TPS, 322 Personel Polres Rohul Cek Kesehatan

Jelang Pengamanan TPS, 322 Personel Polres Rohul Cek Kesehatan
Polres Rohul lakukan pengecekan kesehatan personel PAM TPS. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

ROHUL - Kepolisian Resor Rokan Hulu, Polda Riau, memeriksa kesehatan terhadap 322 personel yang akan melaksanakan PAM TPS di Pemilu 2024 nanti. Dari 322 personel tersebut, seluruhnya dinyatakan sehat dan layak untuk melaksanakan pengamanan TPS di Kabupaten Rokan Hulu pada 14 Februari 2024.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, menyampaikan, pemeriksaan kesehatan bagi 322 personel Pam TPS sangat penting dilakukan supaya dalam menjalankan tugas nantinya dipastikan kondisi fisik setiap personel tetap terjaga.

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, tentunya kondisi fisik para anggota dapat tetap terjaga. Karena tugas pengamanan Pemilu 2024 ini juga cukup berat," ujar AKBP Budi, di sela pemeriksaan kesehatan anggotanya, di Mapolres Rohul, Kamis (1/12/2024).

AKBP Budi menyebut, pemeriksaan kesehatan anggota Pam TPS dilakukan langsung oleh dokter dari RSUD Rohul, Puskesmas Rambah dan pihak kesehatan dari klinik Polres Rohul.

"Kita memahami pelaksanaan tugas pengamanan TPS nantinya membutuhkan tenaga yang diforsir. Bahkan, berdasarkan pengalaman di Pemilu sebelumnya adanya korban jiwa akibat kelelahan, untuk itu Polres Rohul melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel," jelas AKBP Budi.

"Dari hasil pemeriksaan kesehatan hari ini, semua personel yang PAM TPS dinyatakan sehat dan layak," beber Budi.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement