Jelang Pengamanan TPS, 322 Personel Polres Rohul Cek Kesehatan

ROHUL - Kepolisian Resor Rokan Hulu, Polda Riau, memeriksa kesehatan terhadap 322 personel yang akan melaksanakan PAM TPS di Pemilu 2024 nanti. Dari 322 personel tersebut, seluruhnya dinyatakan sehat dan layak untuk melaksanakan pengamanan TPS di Kabupaten Rokan Hulu pada 14 Februari 2024.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, menyampaikan, pemeriksaan kesehatan bagi 322 personel Pam TPS sangat penting dilakukan supaya dalam menjalankan tugas nantinya dipastikan kondisi fisik setiap personel tetap terjaga.

"Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, tentunya kondisi fisik para anggota dapat tetap terjaga. Karena tugas pengamanan Pemilu 2024 ini juga cukup berat," ujar AKBP Budi, di sela pemeriksaan kesehatan anggotanya, di Mapolres Rohul, Kamis (1/12/2024).

AKBP Budi menyebut, pemeriksaan kesehatan anggota Pam TPS dilakukan langsung oleh dokter dari RSUD Rohul, Puskesmas Rambah dan pihak kesehatan dari klinik Polres Rohul.

"Kita memahami pelaksanaan tugas pengamanan TPS nantinya membutuhkan tenaga yang diforsir. Bahkan, berdasarkan pengalaman di Pemilu sebelumnya adanya korban jiwa akibat kelelahan, untuk itu Polres Rohul melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel," jelas AKBP Budi.

"Dari hasil pemeriksaan kesehatan hari ini, semua personel yang PAM TPS dinyatakan sehat dan layak," beber Budi.

(Qur'anul Hidayat)