HOME NEWS NUSANTARA

Mardiono Konsolidasi ke Akar Rumput di Kalsel Jelang Pilpres 2024

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |22:48 WIB
Mardiono Konsolidasi ke Akar Rumput di Kalsel Jelang Pilpres 2024
Mardiono Konsolidasi ke Akar Rumput
A
A
A

BANJAR - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melakukan konsolidasi hingga ke akar rumput, dan makan siang bersama para kader dan Caleg se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, ini mengatakan, Pilpres 2024 tinggal hitungan hari. Oleh karena itu, dirinya turun ke bawah, salah satunya untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

“Saya bersilaturahmi dengan kader dan caleg, baik incumbent maupun yang baru dalam rangka konsolidasi di tingkat grassroots,” ujar Muhamad Mardiono, di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalsel, Kamis (1/2/2024).

“Karena waktu Pemilu tinggal beberapa hari lagi, alhamdulillah kader di Kalsel cukup baik dan kita melihat potensi itu,”sambungnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan beberapa pesan kepada para kader. Salah satunya untuk menyatukan suara umat dalam Pemilu mendatang.

Halaman:
1 2
      
