INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

KKB Teroris Rampas Senjata SS1 Milik Polri di Pasar Ilaga, Ini Kronologi Lengkapnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |11:56 WIB
KKB Rampas Senjata Polri di Ilaga/dok Polda Papua
KKB Rampas Senjata Polri di Ilaga/dok Polda Papua
A
A
A

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merampas senjata api (senpi) SS1 milik aparat Polri dari Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Udara Polres Puncak di Pasar Ilaga, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kapolda Papua Irjen (Pol) Mathius D Fakhiri mengaku anggotanya ceroboh saat bertugas , sehingga bisa terjadi perampasan senjata api SS1 milik anak buahnya.

“Kejadian ini sudah berulang, anggota agak ceroboh dari bandara malah singgah ke pasar,” ujar Fakhiri, Jumat (2/2/2024).

Diduga, pelaku perampasan bersembunyi di Kampung Mundidok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kronologi berawal saat Kepala Pos Polisi KP3 Udara Ipda Slamet M. Korisano bersama dua personel lainnya hendak mengantarkan sepeda motor milik Dinas BKD dari Bandara Ilaga menuju kompleks pasar menggunakan truk.

Saat tiba di TKP tiba-tiba diserang orang tak dikenal (OTK) yang langsung membuka pintu truk dan merampas senjata api milik personel Polri itu dengan cepat.

