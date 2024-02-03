Gegara Masalah Hutang, Pengemudi Ojol Dikeroyok Rekannya

MAKASSAR - Seorang ojek online dikeroyok rekan seprofesi akibat utang, saat menunggu orderan makanan di restoran Jalan Ahmad Yani/ Kota Makassar. Korban yang didampingi ibunya melaporkan kejadian ini ke polisi, langsung ditindaki polisi dengan menangkap dua pelaku yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

Reski (26), seorang ojek online dikeroyok pelaku Reza bersama rekannya dari dalam restoran hingga berlanjut ke luar restoran yang berlokasi di pusat perbelanjaan.

Korban yang tidak terima didampingi ibunya serta rekan lainnya yang turut menyaksikan aksi sadis pelaku, langsung mengadukan kejadian yang menimpanya ke Polres Pelabuhan Kota Makassar.

Polisi yang menerima aduan bersama korban bertindak mencari pelaku, hingga mendapati pelaku berkumpul di pinggir Jalan Hos Cokrominoto, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tidak jauh dari lokasi pengeroyokan.

Saat dihampiri pelaku tidak berkutik hingga dua pelaku berhasil digiring anggota Polres Pelabuhan ke Mapolrestabes Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum lokasi pengeroyokan.

“Memang telah terjadi pengeroyokan antara ojol (korban) dan ojol (pelaku), jadi untuk saat ini kasus kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar, kemudian telah ditindak lanjuti, sementara masih didalami terkait kasus tersebut sementara dalam proses,” kata Kasi Hu