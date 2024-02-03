Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gegara Masalah Hutang, Pengemudi Ojol Dikeroyok Rekannya

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |03:01 WIB
Gegara Masalah Hutang, Pengemudi Ojol Dikeroyok Rekannya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MAKASSAR - Seorang ojek online dikeroyok rekan seprofesi akibat utang, saat menunggu orderan makanan di restoran Jalan Ahmad Yani/ Kota Makassar. Korban yang didampingi ibunya melaporkan kejadian ini ke polisi, langsung ditindaki polisi dengan menangkap dua pelaku yang sedang berkumpul di pinggir jalan.

Reski (26), seorang ojek online dikeroyok pelaku Reza bersama rekannya dari dalam restoran hingga berlanjut ke luar restoran yang berlokasi di pusat perbelanjaan.

Korban yang tidak terima didampingi ibunya serta rekan lainnya yang turut menyaksikan aksi sadis pelaku, langsung mengadukan kejadian yang menimpanya ke Polres Pelabuhan Kota Makassar.

Polisi yang menerima aduan bersama korban bertindak mencari pelaku, hingga mendapati pelaku berkumpul di pinggir Jalan Hos Cokrominoto, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tidak jauh dari lokasi pengeroyokan.

Saat dihampiri pelaku tidak berkutik hingga dua pelaku berhasil digiring anggota Polres Pelabuhan ke Mapolrestabes Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum lokasi pengeroyokan.

“Memang telah terjadi pengeroyokan antara ojol (korban) dan ojol (pelaku), jadi untuk saat ini kasus kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Makassar, kemudian telah ditindak lanjuti, sementara masih didalami terkait kasus tersebut sementara dalam proses,” kata Kasi Hu

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660//penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447//kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179272//viral-srYf_large.jpg
Peradi Jaktim Tangani 14 Kasus Pro Bono, dari Kekerasan Seksual hingga Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393//kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066//penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement