91 Persen Responden Mantap dengan Capres Pilihannya Usai Nonton Debar iNews Trijaya

JAKARTA - Debat Pilpres 2024 kelima dilaksanakan malam ini, Minggu (4/2/2024) dari Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. Dalam momen adu gagas pamungkas para calon tersebut, 91 persen responden Debat bareng (Debar) iNews Trijaya di YouTube Official iNews sudah yakin dengan pilihannya.

Sementara tujuh persen masih ragu dan masing-masing satu persen lainnya mengaku belum memilih calon presiden dan tidak yakin. Polling tersebut diikuti oleh 89 responden yang dijaring lewat survei digital Mentimeter secara interaktif dan berkesinambungan selama penayangan program Debar iNews mulai pukul 17.00-22.30 WIB.

Sebagai informasi, metode survei digital dilakukan dengan teknik sampling non probability sampling. Survei ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang menonton live YouTube Debar iNews Trijaya di akun YouTube Official iNews dengan melakukan scan QR Code pada layar atau melalui pranala yang telah disebar di kolom komentar untuk mengisi survei.

Kesimpulan hanya berlaku pada orang yang disurvei saja, tidak menggambarkan secara menyeluruh masyarakat Indonesia. Angka dan persentase yang ditampilkan juga merupakan hasil pembulatan.

Selain menanyakan keyakinan responden terhadap paslon pilihannya, survei digital ini juga merangkum ketertarikan netizen menonton Debat Pilpres dalam memastikan pilihan capresnya.

Rupanya, tingkat minat responden untuk menyaksikan pertarungan visi-misi capres baik paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD cukup tinggi.