Usai Ikuti Pelatihan TPS, Kordes di Cianjur Dibacok OTK

CIANJUR - Seorang warga Ciranjang, Cianjur menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal di Jalan Raya Bojongpicung, tepatnya di Kampung Neglasari RT 02 /11 Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, pada Minggu (4/2/2024) sekitar pukul 02.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban yang diketahui bernama Ujang Abdul Rohman bin Dana (30) warga Kampung Cibodas RT 03/01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pulang usai membeli makanan bersama temannya.

Saat itu, makanan yang dibeli diantarkan ke rumah temannya, sementara korban menunggu di pinggir jalan. Tidak berlangsung lama, korban yang saat itu berada di pinggir jalan, langsung dibacok oleh orang yang tidak di kenal dengan menggunakan tiga sepeda motor.

"Korban lagi berada di pinggir jalqn langsung di bacok pakai golok oleh orang yang menggunakan tiga sepeda motor berboncengan," kata Yudi (35) warga sekitar.

Usai di bacok, korban lari menyelamatkan diri ke rumah warga untuk meminta tolong, dan dibantu oleh warga sekitar. Korban yang mengalami luka bacok di leher dan pipi, langsung dilarikan ke Puskesmas Haurwangi. Karena luka cukup serius, korban pun dirujuk ke RSUD Cianjur.