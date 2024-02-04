Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Usai Ikuti Pelatihan TPS, Kordes di Cianjur Dibacok OTK

Ricky Susan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |15:14 WIB
Usai Ikuti Pelatihan TPS, Kordes di Cianjur Dibacok OTK
Kordes di Cianjur dibacok OTK (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Seorang warga Ciranjang, Cianjur menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal di Jalan Raya Bojongpicung, tepatnya di Kampung Neglasari RT 02 /11 Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, pada Minggu (4/2/2024) sekitar pukul 02.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat korban yang diketahui bernama Ujang Abdul Rohman bin Dana (30) warga Kampung Cibodas RT 03/01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pulang usai membeli makanan bersama temannya.

Saat itu, makanan yang dibeli diantarkan ke rumah temannya, sementara korban menunggu di pinggir jalan. Tidak berlangsung lama, korban yang saat itu berada di pinggir jalan, langsung dibacok oleh orang yang tidak di kenal dengan menggunakan tiga sepeda motor.

"Korban lagi berada di pinggir jalqn langsung di bacok pakai golok oleh orang yang menggunakan tiga sepeda motor berboncengan," kata Yudi (35) warga sekitar.

Usai di bacok, korban lari menyelamatkan diri ke rumah warga untuk meminta tolong, dan dibantu oleh warga sekitar. Korban yang mengalami luka bacok di leher dan pipi, langsung dilarikan ke Puskesmas Haurwangi. Karena luka cukup serius, korban pun dirujuk ke RSUD Cianjur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179677//gegara_sabu_pria_tewas_dibacok_teman-BhKF_large.jpg
Cekcok Gegara Sabu, Pria di Jatinegara Tewas Dibacok Teman Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175457//pelajar_dibacok-rVQb_large.jpg
Nahas! Pelajar di Jakbar Dibacok Sekelompok Remaja saat Beli Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705//manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164299//kasus_pembacokan-XQy0_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974//pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement