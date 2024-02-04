Tragis! Mahasiswi Unsri Tewas Ditusuk Begal saat Dibonceng Temannya

OGAN ILIR - Seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) bernama Nazwa Keyza Safira (19) menjadi korban begal sadis yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Mahyuzahra Inderalaya.

Saat kejadian korban sedang dibonceng sepeda motor oleh temannya bernama Aldo Prastio. Pada saat berada di jalan akses menuju Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, pada Jumat 2 Februari 2024 malam. Keduanya dibegal oleh orang yang tidak dikenal. Diduga melawan begal, korban ditusuk di bagian punggung hingga berlumuran darah.

Setelah itu, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mahyuzahra Inderalaya, namun nyawanya tak tertolong. “Semalam sekitar pukul 01.00 WIB, korban dibawa teman prianya ke sini. Ada luka tusuk di punggung,” ujar seorang perawat Rumah Sakit Mahyuzahra, Minggu (3/2/2024).

Sedangkan teman korban, Aldo hanya mengalami luka ringan dan masih dirawat di rumah sakit tersebut. “Korban sudah dibawa ke rumah duka di Lahat,” kata perawat.

Kasi Humas Polres Ogan Ilir AKP Herman Ansori mengatakan, petugas telah melakukan olah TKP. Dan tim gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Inderalaya masih memburu pelaku begal.

“Iya benar korban meninggal dunia. Kini kita masih memburu para pelaku, mohon doannya ya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )