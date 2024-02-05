Caleg Perindo Djoni Toat Blusukan ke Braga Nonton Barongsai dan Lihat Lukisan Ganjar

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi blusukan ke kawasan Braga, Kota Bandung seusai menggelar acara tebus murah minyak goreng di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Minggu (4/2/2024).

Di kawasan Braga yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Bandung, Djoni Toat menyapa dan menyalami warga sambil membagikan stiker sosialisasi. Dalam stiker itu terdapat foto Djoni Toat, caleg DPR RI nomor urut 3 Dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Cimahi).

Selain itu, terdapat foto Anggun Angelia, caleg DPRD Kota Bandung nomor urut 6 Dapil Bandung 5 (Kecamatan Regol, Astana Anyar, dan Bojongloa Kaler).

Djoni Toat mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu 14 Februari 2024. "Gunakan hak pilih. Jangan golput," kata Djoni Toat.

Kehadiran Djoni Toat di kawasan Braga disambut positif warga. Sosok Djoni Toat telah dikenal warga karena kerap memberikan bantuan saat pandemi Covid-19.

Seusai menyapa dan berbincang dengan warga, Djoni Toat dan Anggun Angelia menonton pertunjukan kesenian Barongsai. Setelah itu, Djoni Toat menyambangi galeri lukisan di kawasan Braga. Djoni Toat tertarik dengan lukisan hitam putih wajah Ganjar Pranowo.

(Salman Mardira)