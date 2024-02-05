Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Djoni Toat Blusukan ke Braga Nonton Barongsai dan Lihat Lukisan Ganjar

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |01:46 WIB
Caleg Perindo Djoni Toat Blusukan ke Braga Nonton Barongsai dan Lihat Lukisan Ganjar
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi blusukan ke kawasan Braga, Kota Bandung seusai menggelar acara tebus murah minyak goreng di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Minggu (4/2/2024).

Di kawasan Braga yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Bandung, Djoni Toat menyapa dan menyalami warga sambil membagikan stiker sosialisasi. Dalam stiker itu terdapat foto Djoni Toat, caleg DPR RI nomor urut 3 Dapil Jabar 1 (Kota Bandung-Cimahi).

Selain itu, terdapat foto Anggun Angelia, caleg DPRD Kota Bandung nomor urut 6 Dapil Bandung 5 (Kecamatan Regol, Astana Anyar, dan Bojongloa Kaler).

Djoni Toat mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu 14 Februari 2024. "Gunakan hak pilih. Jangan golput," kata Djoni Toat.

Kehadiran Djoni Toat di kawasan Braga disambut positif warga. Sosok Djoni Toat telah dikenal warga karena kerap memberikan bantuan saat pandemi Covid-19.

Seusai menyapa dan berbincang dengan warga, Djoni Toat dan Anggun Angelia menonton pertunjukan kesenian Barongsai. Setelah itu, Djoni Toat menyambangi galeri lukisan di kawasan Braga. Djoni Toat tertarik dengan lukisan hitam putih wajah Ganjar Pranowo.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement