Butet Kartaredjasa Berseberangan dengan Jokowi yang Dianggap Khianati Konstitusi

JAKARTA - Seniman Butet Kartaredjasa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap menjadi lawannya dalam politik jika tetap mengkhianati konstitusi dan tidak tunduk pada demokrasi.

Hal itu ia sampaikan saat menanggapi perihal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari yang meminta relawan di Yogyakarta agar mencabut laporan kepolisian terhadap dirinya.

“Jadi, meskipun kasus baca pantun saya itu sudah disuruh hentikan, tapi Pak Jokowi tetep kekeh mengkhianati konstitusi, tetap tidak tunduk pada demokrasi, ya saya mohon maaf pak, bapak tetap berteman sama saya sebagai manusia, tapi secara politik Pak Jokowi tetap berseberangan dengan kami,” kata Butet kepada wartawan melalui sambungan Zoom, Senin (5/2/2024).

Kemudian, dia menilai, banyak dari para guru besar hingga akademisi mengkritisi sikap Politik Jokowi, ia mengatakan hal itu bentuk cinta terhadap seorang pemimpin.

“Para guru besar perguruan-perguruan tinggi mereka mengingatkan, mengkritik Pak Jokowi itu tanda cinta, semua orang itu mencintai dan mengakui, memberikan apresiasi atas prestasi-prestasi Pak Jokowi,” ungkapnya.