Humor Gus Dur: Tak Serius Ucapkan Selamat Natal

JAKARTA - KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak kawan dari berbagai lapisan masyarakat tanpa melihat perbedaan latar belakang agama.

Ia kerap memberikan ucapan selamat pada hari besar agama kepada teman-temannya, bahkan jika mereka memiliki keyakinan yang berbeda.

Melansir NU Online, salah satu kejadian unik terjadi ketika Gus Dur menyampaikan ucapan "Selamat Natal" kepada temannya, Rocky Gerung. Ucapan itu memang selalu disampaikan Gus Dur.

“Gus Dur tidak pernah terlewat untuk mengucapkan ‘Selamat Natal’ kepada saya,” kata Rocky Gerung.

Dalam sebuah pesan singkat kepada Gus Dur, Rocky Gerung mengakui bahwa dirinya tidak terlalu serius dalam menjalankan agama.

“Saya tidak serius beragama,” kata Rocky Gerung saat mendapat ucapan Selamat Natal dari Gus Dur.