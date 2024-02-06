Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Siti Atikoh, Santriwati Titip Salam untuk Alam

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:55 WIB
Bertemu Siti Atikoh, Santriwati Titip Salam untuk Alam
Santriwati titip salam untuk Alam Ganjar saat bertemu Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

 

BANTEN — Istri calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melanjutkan safari politiknya di Banten menuju Pesantren Syifaul Qulub pada Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Siti Atikoh mendapat sambutan sangat luar biasa dari para santri dan santriwati Pondok Pesantren Syifaul Qulub.

Seluruh santri terlihat berbaris rapi di depan pesantren. Ketika Siti Atikoh datang, santri langsung tersenyum sumringah, mereka sangat antusias melihat kedatangan Siti Atikoh.

Kemudian satu per satu santri terlihat bersalaman kepada calon ibu negara Indonesia ini. Sambutan ini pun diiringi oleh hadroh dan sholawat dari para santri.

Momen menariknya, ketika Siti Atikoh bertemu dengan para santriwati. Banyak yang menanyakan keberadaan Alam Ganjar dan menitip salam untuk putra Siti Atikoh.

“Ibu Atikoh, Mas Alamnya mana, Bu?” kata salah santri Ponpes Syifaul Qulub saat bersalaman kepada Siti Atikoh.

“Bu, titip salam untuk Mas Alam,” ucap santriwati lainnya.

Mendengar salam tersebut, Siti Atikoh langsung tertawa. Namun, ketika memberi sambutan, Siti Atikoh menjawab semua pertanyaan dan pernyataan para santriwati tadi.

“Salam dari Alam, kalau Alam enggak di Yogyakarta saya ajak ke sini. Karena Alam belum pernah ke sini,” ucap Siti Atikoh.

