Usai Acara Tabrak Prof, Anak Muda di Yogyakarta Berikan Lukisan Foto Mahfud MD

YOGYAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD menerima sebuah lukisan foto dirinya dari salah seorang anak muda di Yogyakarta. Lewat acara “Tabrak Prof” yang dihadiri olehnya di Koat Kopi, Yogyakarta, antusias para pengunjung memang sudah terlihat sejak waktu sore hari.

Ditambah dengan mayoritas pengunjung ialah anak muda, dalam acara itu Mahfud MD nampak kebanjiran pertanyaan. Sehingga satu demi satu semua anak seolah ingin menyampaikan aspirasinya kepada cawapres tersebut.

Tidak menunggu lama, akhirnya Mahfud MD dengan berat hati pun harus mengakhiri acara itu, karena mengingat terbatasnya waktu yang ia miliki.

Lebih lanjut, karena saat penyambutan Mahfud MD dinyanyikan lagu “Buruh Tani”, maka usai acara selesai pun sebagian anak muda yang hadir kembali menyanyikan lagu tersebut.

Namun, sebelum akhirnya memutuskan pergi dari lokasi acara, Mahfud MD terlihat menyempatkan berbincang dengan awak media pada bagian pintu keluar.

Menariknya, di sela- sela waktu menjawab Mahfud MD justru menerima sebuah lukisan foto yang menggambarkan dirinya tengah menggunakan busana nuansa Jawa lengkap dengan aksesoris penutup kepalanya.