Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Talut Perumahan Longsor Timpa 2 Rumah dan 5 Kendaraan

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |03:03 WIB
Talut Perumahan Longsor Timpa 2 Rumah dan 5 Kendaraan
A
A
A

SEMARANG - Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (5/2/2024) siang.

Pada insiden sekira pukul 13.15 WIB itu, sebuah talut perumahan longsor menimpa 2 mobil yakni Yaris dan Kijang, 3 sepeda motor dan dua rumah.

"Menyebabkan kerugiaan materiil, tidak ada korban jiwa," ungkap Kapolsek Banyumanik Kompol Ali Santoso.

Salah satu saksi bernama Putra menyebut siang itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dia siang itu sedang berjualan durian.

"Ternyata talut batas perumahan longsor," tambahnya.

Longsoran talud berupa material keras itulah yang menghantam rumah bagian teras dan lima kendaraan bermotor itu.

"Talut itu tingginya sekitar 10 meter, kemungkinan karena faktor cuaca, curah hujan tinggi," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Semarang longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184195//longsor-hfrB_large.jpg
27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184120//longsor-sHZ7_large.jpg
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183984//longsor_cilacap-379R_large.jpg
Update Longsor Cilacap: Dua Jenazah Ditemukan, Total 13 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183980//longsor-7zjg_large.jpg
Longsor Cilacap, Dua Korban Meninggal Kembali Ditemukan Tim SAR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183978//longsor-j0uz_large.jpg
Longsor Terjang Banjarnegara, 1 Orang Tewas dan 480 Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/340/3183658//longsor-hibx_large.jpg
Longsor di Cilacap, BNPB Terjunkan Ratusan Personel dan Alat Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement