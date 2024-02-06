Talut Perumahan Longsor Timpa 2 Rumah dan 5 Kendaraan

SEMARANG - Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Senin (5/2/2024) siang.

Pada insiden sekira pukul 13.15 WIB itu, sebuah talut perumahan longsor menimpa 2 mobil yakni Yaris dan Kijang, 3 sepeda motor dan dua rumah.

"Menyebabkan kerugiaan materiil, tidak ada korban jiwa," ungkap Kapolsek Banyumanik Kompol Ali Santoso.

Salah satu saksi bernama Putra menyebut siang itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dia siang itu sedang berjualan durian.

"Ternyata talut batas perumahan longsor," tambahnya.

Longsoran talud berupa material keras itulah yang menghantam rumah bagian teras dan lima kendaraan bermotor itu.

"Talut itu tingginya sekitar 10 meter, kemungkinan karena faktor cuaca, curah hujan tinggi," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)