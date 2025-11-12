Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Baru Dibuka, Jembatan 758 Meter di China Runtuh Dihantam Longsor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |19:13 WIB
Baru Dibuka, Jembatan 758 Meter di China Runtuh Dihantam Longsor
Jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China, runtuh. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah jembatan yang baru dibuka di Provinsi Sichuan, barat daya China, runtuh pada Selasa (11/11/2025), menurut konfirmasi otoritas setempat, meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Insiden ini terjadi di sepanjang jalan raya nasional yang menghubungkan jantung negara tersebut dengan Tibet.

Polisi di kota Maerkang telah menutup Jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin (10/11/2025) sore. Keputusan ini diambil menyusul munculnya retakan di lereng dan jalan di sekitarnya, serta pergeseran medan pegunungan yang menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan.

Dilansir dari Independent, kondisi lereng gunung memburuk secara signifikan pada Selasa sore, yang memicu tanah longsor.

Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya menyebabkan runtuhnya jembatan pendekat dan landasan jalannya.

Pembangunan jembatan baru selesai awal tahun ini, menurut video yang diunggah oleh kontraktor Sichuan Road & Bridge Group.

(Rahman Asmardika)

      
