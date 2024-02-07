Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Lansia di Kolaka Ludes Terbakar, Api Muncul dari Dapur

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |01:52 WIB
Rumah Lansia di Kolaka Ludes Terbakar, Api Muncul dari Dapur
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
KOLAKA - Satu unit rumah panggung milik seorang lansia bernama Cakka (80), warga Desa Pewutaa, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) ludes terbakar. Bangunan berbahan kayu tersebut dilalap api pada pukul 09.30 Wita, Selasa (6/2/2024).

Kapolsek Wundulako, Ipda Irwan Pansha yang dikonfirmasi menjelaskan sumber api berasal dari area dapur. Cakka sendiri di rumah ditinggal anaknya yang pergi ke pasar.

"Saat itu Bu Cakka tidak sengaja menoleh ke arah dapur dan menjumpai api sudah membakar ruangan tersebut," ujarnya.

Melihat kobaran api, IRT tersebut sontak berlari ke luar rumah sembari berteriak meminta pertolongan. Para tetangga korban yang rumahnya saling berjauhan berdatangan dan berupaya melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya.

"Api tetap saja menjalar ke seluruh bangunan tua itu hingga damkar tiba di lokasi dan melakukan pemadaman," tuturnya.

Sayangnya, api yang terlanjur membesar membuat rumah kayu korban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun harta benda termasuk surat-surat dan ijazah anak korban ikut hangus.

"Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kerugian ditaksir Rp. 90.000.000," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
