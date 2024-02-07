Polres Rokan Hulu Gelar Pembekalan Bimtek pada Personel Pengamanan TPS Pemilu 2024

ROKAN HULU - Polres Rokan Hulu melakukan pembekalan kepada personel pengamanan TPS dalam rangka bimbingan teknis pengawalan dan pengamanan logistik Pemilu 2024.

Acara tersebut dipimpin oleh Wakapolres Rokan Hulu Kompol Rahmad Hidayat dan Pejabat Utama Polres Rokan Hulu serta peserta Bimtek sebanyak 344 personil, Rabu (7/2/2024).

Wakapolres Rohul Kompol Rahmad Hidayat mengatakan, Pemilu tahun 2024 ini sedikit berbeda dikarenakan dalam tahun 2024 dilaksanakan pemilihan Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta pemilihan kepala daerah.

“Personel yang melakukan pengamanan TPS agar menyiapkan perlengkapan pribadi dan menjaga penampilan saat melaksanakan pengamanan,” kata Rahmad.