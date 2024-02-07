Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dua Eks Kapolri Pimpin Purnawirawan Polri Deklarasi Tekad Menangkan Ganjar-Mahfud

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:33 WIB
Dua Eks Kapolri Pimpin Purnawirawan Polri Deklarasi Tekad Menangkan Ganjar-Mahfud
foto: dok MPI
A
A
A

KARANGANYAR - Purnawirawan Polri mendeklarasikan diri bertekad memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Deklarasi tekad itu dilakukan di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo hadir langsung dalam kegiatan itu. Ganjar datang langsung disambut ribua purnawirawan polri perwira tinggi dan perwira menengah beserta keluarga.

Adapun setidaknya dua Mantan Kapolri hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka di antaranya adalah Jenderal (purn) Rusdiharjo dan Jenderal (purn) Sumarjo Bimantoro. Bahkan belasan Purnawirawan Jenderal juga terlihat hadir dalam kegatan itu.

"Ada jutaan lagi yang lain yang ingin hadir namun karena bis dan ruangan terbatas tidak bisa datang. Kita disini untuk menunjukkan kebulatan hati kita tekad kita untuk memenangkan Ganjar Mahfud," kata Sumarjo Bimantoro, Rabu (7/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement