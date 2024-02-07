Dua Eks Kapolri Pimpin Purnawirawan Polri Deklarasi Tekad Menangkan Ganjar-Mahfud

KARANGANYAR - Purnawirawan Polri mendeklarasikan diri bertekad memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Deklarasi tekad itu dilakukan di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (7/2/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo hadir langsung dalam kegiatan itu. Ganjar datang langsung disambut ribua purnawirawan polri perwira tinggi dan perwira menengah beserta keluarga.

Adapun setidaknya dua Mantan Kapolri hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka di antaranya adalah Jenderal (purn) Rusdiharjo dan Jenderal (purn) Sumarjo Bimantoro. Bahkan belasan Purnawirawan Jenderal juga terlihat hadir dalam kegatan itu.

"Ada jutaan lagi yang lain yang ingin hadir namun karena bis dan ruangan terbatas tidak bisa datang. Kita disini untuk menunjukkan kebulatan hati kita tekad kita untuk memenangkan Ganjar Mahfud," kata Sumarjo Bimantoro, Rabu (7/2/2024).