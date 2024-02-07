Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:25 WIB
Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024
Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Imam Sujono (foto: dok ist)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung mengajak masyarakat menghormati perbedaan pilihan di Pemilu 2024. Hal ini menyusul beberapa civitas akademika di Indonesia yang menyuarakan pendapatnya.

"Sehubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut kami mengajak semua civitas akademika, serta semua masyarakat khususnya masyarakat Tulungagung dan sekitarnya untuk satu, menyukseskan pelaksanaan pemilu," kata Rektor Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Imam Sujono, dalam video yang diterima pada Rabu (7/2/2024).

Pihaknya berharap, dinamika politik yang terjadi saat ini tidak membuat sejumlah pihak terpecah. Apalagi ada beberapa isu-isu yang bisa menyebabkan perbedaan memecah Pemilu. Ia pun mengimbau agar masyarakat datang ke TPS, memilih sesuai hati nurani, dan calon pemimpin yang terbaik.

"Marilah pada tanggal 14 Februari 2024 nanti kita datang ke TPS, untuk menggunakan hak pilih kita sesuai dengan pilihan hati nurani yang kita yakini terbaik untuk bangsa dan negara," paparnya.

Imam Sujono berharap, pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan damai, serta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. "Semoga sesuai dengan kaidah pelaksanaan pemilihan umum," tandasnya.

(Awaludin)

      
