Serumah dengan Janda, Oknum Caleg di OKU Digerebek Warga

OKU - Seorang oknum caleg berinisial H (51) digerebek warga Perumahan Graha Yasa, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Oknum caleg digerbek Sabtu 3 Februari 2024 malam. Lantaran tinggal serumah dengan perempuan berinisial ZA (27) warga Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Dan yang diketahui seorang janda tanpa dokumen ikatan pernikahan yang sah.

Diketahui kedua pasangan tersebut awalnya membeli rumah di Kelurahan Kemelak Bindung Langit. Mereka pun sudah tinggal serumah sejak sebulan terakhir. Lalu kecurigaan bermula ketika 3 hari sebelumnya ayah ZA berkunjung ke rumah tersebut dan sempat berbincang dengan warga setempat. Dia menitipkan anaknya kepada warga.

"Waktu itu ayahnya ZA bilang titip anak saya, tolong diperhatikan. Ayahnya ini bilang kalau ZA ini seorang janda," ujar Deni Maulana perwakilan warga setempat.

Namun ternyata ada seorang laki-laki yakni H yang tinggal di rumah tersebut. Hal itulah yang membuat warga resah dan menggerebek pasangan tersebut.

"Makanya kita datangi malam ini. Awalnya H bersikeras sudah menikahi ZA secara siri meski tanpa sepengatuan istri tuanya dengan menunjukkan surat keterangan nikah siri, namun kami duga palsu, karena surat keterangan nikah siri yang ditunjukkan H terdapat kejanggalan karena hanya terdapat tanda tangan kedua mempelai, dua orang saksi (bukan orang tua perempuan) dan orang lain," kata Deni.