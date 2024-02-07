Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Serumah dengan Janda, Oknum Caleg di OKU Digerebek Warga

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:00 WIB
Serumah dengan Janda, Oknum Caleg di OKU Digerebek Warga
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

OKU - Seorang oknum caleg berinisial H (51) digerebek warga Perumahan Graha Yasa, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Oknum caleg digerbek Sabtu 3 Februari 2024 malam. Lantaran tinggal serumah dengan perempuan berinisial ZA (27) warga Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. Dan yang diketahui seorang janda tanpa dokumen ikatan pernikahan yang sah.

Diketahui kedua pasangan tersebut awalnya membeli rumah di Kelurahan Kemelak Bindung Langit. Mereka pun sudah tinggal serumah sejak sebulan terakhir. Lalu kecurigaan bermula ketika 3 hari sebelumnya ayah ZA berkunjung ke rumah tersebut dan sempat berbincang dengan warga setempat. Dia menitipkan anaknya kepada warga.

"Waktu itu ayahnya ZA bilang titip anak saya, tolong diperhatikan. Ayahnya ini bilang kalau ZA ini seorang janda," ujar Deni Maulana perwakilan warga setempat.

Namun ternyata ada seorang laki-laki yakni H yang tinggal di rumah tersebut. Hal itulah yang membuat warga resah dan menggerebek pasangan tersebut.

"Makanya kita datangi malam ini. Awalnya H bersikeras sudah menikahi ZA secara siri meski tanpa sepengatuan istri tuanya dengan menunjukkan surat keterangan nikah siri, namun kami duga palsu, karena surat keterangan nikah siri yang ditunjukkan H terdapat kejanggalan karena hanya terdapat tanda tangan kedua mempelai, dua orang saksi (bukan orang tua perempuan) dan orang lain," kata Deni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perselingkuhan Selingkuh Janda
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/612/3183371//selingkuh-so8t_large.jpg
Viral! Suami di Sragen Nekat Hancurkan Rumah Pakai Ekskavator Karena Istri Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183427//chris_evans-6uFS_large.JPG
Heboh Chris Evans Diduga Selingkuh usai Istri Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281//bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183212//lintang-PM6G_large.jpg
Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/614/3182784//wanita_sholat-F2xd_large.jpg
Janda Masih dalam Masa Iddah, Bolehkah Dilamar?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement