HOME NEWS INTERNATIONAL

Perayaan 45 Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran, Dubes Iran: Terus Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |17:47 WIB
Perayaan 45 Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran, Dubes Iran: Terus Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia
Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi dalam acara Perayaan 45 Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan Republik Islam Iran siap untuk membuka dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang. Yakni energi, teknologi nano, penelitian dan alat kesehatan, kedokteran, bioteknologi, petrokimia, dan lainnya.

Hal ini diungkapkan Dubes saat Perayaan 45 Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran pada Selasa (6/2/2024) di Jakarta. Dalam acara itu hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan para tamu udangan dari beberapa duta besar lainnya serta perwakilan dari kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya.

Boroujerdi mengatakan hubungan budaya dan interaksi antara dua negara bersejarah Iran dan Indonesia telah terjalin sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Yakni pada abad ke-9, dua kelompok etnis Iran bermigrasi ke Indonesia, dan ini merupakan interaksi pertama antara kedua bangsa. Salah satu bukti atas interaksi bersejarah ini adalah hadirnya lebih dari 400 kata dari bahasa Persia dalam sastra Indonesia yang menunjukkan kedalaman hubungan budaya kedua bangs ini.

“Dengan bangga saya ingin sampaikan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara menjadi lebih stabil, bersahabat dan interaktif. Khususnya sejak tahun 2023, bersamaan dengan kunjungan Yang Mulia Dr. Ebrahim Raisi Presiden Republik Islam Iran ke Indonesia, bidang kerja dan interaksi kedua negara menunjukkan tren yang lebih positif dan semakin meningkat,” terangnya, disambut tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.

Dia menjelaskan, Republik Islam Iran saat ini menekankan pada interaksi, konvergensi dan pengembangan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur serta berusaha menjalin hubungan yang saling mnguntungkan dan lebih erat dan luas dengan seluruh negara di dunia, terutama negara-negara sahabat dan yang memiliki pandangan sama dengan tujuan saling membantu dan mengisi untuk memberikan harapan regional dan global dalam mencapai perdamaian dan harmoni.

“Indonesia adalah dan tetap menjadi salah satu sahabat lama rakyat Iran, dan persahabatan ini membuat kapasitas kerja sama kedua negara Iran dan Indonesia, menjadi sangat luas,” ujarnya.

