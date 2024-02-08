Polisi Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu di Pulau Terluar Riau

PEKANBARU - Pihak Kapolsek Bantan, Polres Bengkalis, Riau menegaskan akan mengawal seluruh pendistribusian logitik Pemilu hingga ke pulau pulau terluar. Hal ini semakin dekatnya hari pencoblosan.

Terkat pendistribusian logistik Pemilu seperti surat suara dan kotak suara hingga tinta, pihak Polsek Bantan bersama pemerintah desa menggelae kegiatan rapat koordinasi pemilu 2024.

Kegiatan ini diadakan di gedung aula kantor camat Bantan Jalan Soekarno Hatta Desa Selatbaru Kec.Bantan, yang di hadiri oleh Camat Bantan, Kapolsek Bantan, Panwascam Bantan, PPK Bantan, UPT Puskesmas Selatbaru, UPT Puskesmas Pambang, serta seluruh kepala desa se kecamatan.

Kapolsek Bantan AKP Kasmandar Subekti mengajak seluruh kepala desa se Kecamatan Bantan untuk sama-sama mensukseskan pemilu 2024. Dia menyampaikan kepada kepala desa agar menyampaikan pesan pemilu damai kepada masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif pada pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Bantan.

"Terkait pergeseran kotak suara yang sebentar lagi akan dilaksanakan, agar kita semua kita melibatkan diri, baik itu monitoring maupun membantu langsung dalam pendistribusian surat suara sampai ke TPS dengan aman," kata Kapolsek Bantan Kamis (8/2024).