Bejat! Berlagak Numpang Sholat, Pria di Malang Malah Nekat Cabuli Perempuan Muda

MALANG - Pria di Malang harus berurusan dengan polisi usai kepergok hendak mencabuli perempuan muda. Korban diketahui berusia 19 tahun merupakan warga Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Upaya perbuatan kekerasan seksual ini dipergoki warga hingga pelaku sempat diamankan oleh warga sekitar. Saat diamankan inilah warga merekam hal tersebut dan tersebar di media sosial, pada Kamis (8/2/2024).

Pelaku yang diketahui berinisial SA, pelaku tak bisa kabur dari rumah korban karena dikepung warga. Dari video yang dilihat, pelaku juga nyaris jadi bulan-bulanan massa, saat diamankan menuju mobil polisi. Pemilik salah satu toko kelontong di Kota Batu itu pun menjadi bulan-bulanan warga saat ditangkap.

"Terjadi kekerasan di lokasi Jetak Ngasri, motif percobaan pemerkosaan, korban dua orang perempuan, lokasi di toko madura. Tersangka tertangkap," ungkap warga yang merekam video tersebut.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Malang Aiptu Nurlehana membenarkan, peristiwa itu. Diketahui terjadi pada Sabtu 3 Februari 2024, saat pelaku SA (33) yang merupakan teman ayah korban ke rumah untuk numpang sholat.

"Kasusnya Sabtu (3/2/2024). Awalnya si pelaku itu kan teman bapaknya korban. Pas di rumahnya korban itu mau numpang sholat. Dia dikasih sarung lalu masuk. Saat dia menuju ke Mushola rumah, pelaku diduga malah menemui korban langsung mencium korban," ujar Erlehana saat dikonfirmasi, Kamis (8/2/2024).

Selain mencium korban, lanjut Erlehana, pelaku berusaha memeluk korban. Korban akhirnya berteriak minta tolong. Panik karena teriakan korbannya, pelaku lantas mencekik korbannya, agar tidak teriak. Bahkan, perlawanan dari korban membuat tersangka dan korbannya terjatuh dengan posisi masih mencekik.

"Pada saat berteriak itu akhirnya dicekik, tujuannya agar tidak berteriak. Sampai mereka berdua terjatuh dan posisi korban di bawah masih dicekik," ujarnya.